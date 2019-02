Ίρβινγκ: Η στιγμή που τραυματίστηκε στο γόνατο (vid)

Πρόλαβε να παίξει 14' και να πετύχει 14 πόντους κόντρα στους Κλίπερς. Στη δεύτερη περίοδο και ενώ έμεναν περίπου 4' ο Ίρβινγκ ένιωσε ενοχλήσεις στο δεξί γόνατο και δεν επέστρεψε στο ματς. Μάλιστα, ο τεχνικός της ομάδας Μπραντ Στίβενς είπε ότι θα περιμένουν τις εξετάσεις στις οποίες θα υποβληθεί ο παίκτης την Κυριακή (10/2) ώστε να εξακριβωθεί ο βαθμός του προβλήματος.

Η στιγμή με το πρόβλημα του ηγέτη των Σέλτικς:

Kyrie didn’t return after this play.

Celtics rule Irving out rest of the game with right knee sprain. pic.twitter.com/GN90YaqSNj

