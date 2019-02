Επιστρέφει μετά από 4 μήνες ο Πάρσονς (pic)

O φόργουορντ των Γκρίζλις χτύπησε στο γόνατο έπειτα από τα πρώτα τρία παιχνίδια της χρονιάς.

Οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για απουσία δυο μηνών όμως ο ίδιος δεν έχει αγωνιστεί από τότε. Μάλιστα τον περασμένο Δεκέμβριο εξήγησε ότι ο ίδιος είναι έτοιμος να παίξει όμως το Μέμφις τον κρατούσε εκτός δράσης.

Σύμφωνα με τον Shams Charania, αναμένεται να επιστρέψει έπειτα από τη διακοπή της regular season για το All-Star Game στη Σάρλοτ.

After no deadline trade, Grizzlies and Chandler Parsons have agreed on plan for Parsons to rejoin the team after the All-Star break and return to the lineup, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 9 Φεβρουαρίου 2019