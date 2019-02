Ανυπομονούμε για το επόμενο Shaqtin' a fool.

Εκεί όπου ο Ντάριο Σάριτς ήταν έτοιμος να εκτελέσει βολες, οι παίκτες των Πέλικανς και των Τίμπεργουλβς αποφάσισαν να δώσουν υλικό στον Σακίλ.

Δεν ήξεραν σε ποια πλευρά να κάτσουν και άλλαζαν συνεχώς θέσεις οι κύριοι Οι Τάουνς, Κανάαν, Φρέιζιερ, Ραντλ και Τζάκσον

Έτσι ο διαιτητής τους χρέωσε με τεχνική ποινή.

Not sure what's going on here ... #Shaqtin pic.twitter.com/VTmoh2JRJ2

— Shaqtin' a Fool (@shaqtin) 9 Φεβρουαρίου 2019