Ασταμάτητος Γιάννης: Κυνηγάει το ρεκόρ του Σακίλ! (pic)

Εντυπωσιακά πράγματα κάνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τους Μπακς τη φετινή σεζόν και αποτελεί φαβορί για το βραβείο του MVP μαζί με τον Τζέιμς Χάρντεν.

Ο Greek Freak πλέον έφτασε τα 11 ματς στη σεζόν με 25+ πόντους, 15+ ριμπάουντ και 5+ ασίστ και πλέον κυνηγά τον Σακίλ Ο'Νίλ που είχε 12 τη σεζόν 2000-01.

Ασταμάτητος ο Γιάνναρος που πλέον έχει πάρει και το παρατσούκλι «Superman» από τον Shaq Attack.

Έχει την μεγάλη ευκαιρία να προσπεράσει τον Σακίλ και να αυξήσει τη διαφορά από τον 2ο.

Giannis Antetokounmpo recorded his 11th 25-point, 15-rebound, 5-assist game on Friday. Since the Merger, only Shaq has more such games in a season with 12 in 2000-01. pic.twitter.com/PShYE3vqJA

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 9 Φεβρουαρίου 2019