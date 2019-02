Team ΛεΜπρον VS Team Γιάννης: Ποια ομάδα θα είναι νικήτρια στο All Star Game 2019; (poll)

Για πρώτη φορά στην ιστορία του ΝΒΑ οι ομάδες του All Star Game επιλέχθηκαν με συγκεκριμένη διαδικασία και οι δύο μεγάλοι πρωταγωνιστές ήταν ο ΛεΜπρον Τζέιμς και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο «Βασιλιάς» ήρθε πρώτος στις ψήφους του κοινού και έγινε ο άρχοντας της Δύσης, ενώ τον ακολούθησε ο «Greek Freak» και εκείνος με την σειρά του έγινε της Ανατολής.

Οι δύο παίκτες για πρώτη φορά βγήκαν σε live σύνδεση και ετοιμάστηκαν να επιλέξουν τους καλύτερους. Κατέστρωσαν τα πλάνα τους, έκαναν τις κατάλληλες σημειώσεις και όλα ήταν έτοιμα για να γίνει η επιλογή και να δημιουργηθούν οι δυο ομάδες που θα τεθούν αντιμέτωπες στις 17 Φεβρουαρίου στο Σάρλοτ.

Πρώτα ξεκίνησε τις επιλογές του ο ΛεΜπρον, αφού ήταν και εκείνος με τις περισσότερες ψήφους, και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά επέλεξε πρώτο τον Κέβιν Ντουράντ, με τον Γιάννη να... απαντά με τον Στεφ Κάρι. Οι δύο «μαχητές μοιράστηκαν πρώτοι και κάπου εκεί ξεκίνησε να εξελίσσεται η διαδικασία.

Ακολούθησαν και οι υπόλοιποι τρεις της αρχικής πεντάδας. Κάπως έτσι, η Team Giannis, θα έχει αρχική πεντάδα τους: Αντετοκούνμπο, Κάρι, Εμπίιντ, Τζορτζ, Ουόκερ, ενώ η Team LeBron, τους: Τζέιμς, Ντουράντ, Χάρντεν, Ίρβινγκ, Λέοναρντ.

Όσον αφορά τις ρεζέρβες, εκεί πρώτος διάλεξε ο Γιάννης κι επέλεξε τους Γκρίφιν, Γιόκιτς, Λάουρι, Ολαντίπο, Ράσελ, Βούτσεβιτς, Σίμονς, ενώ ο ΛεΜπρόν επέλεξε τους Άντονι Ντέιβις, Όλντριτζ, Μπιλ, Λίλαρντ, Ουέστμπρουκ, Τόμπσον, Τάουνς. Η έκπληξη ήρθε όταν ο «Βασιλιάς» ζήτησε ανταλλαγή για να κάνει δικό του τον καλό του φίλο τον Σίμονς.

Ο Γιάννης δέχτηκε σεβόμενος ότι τον ήθελε και με αυτό τον τρόπο πήρε έναν MVP στην ομάδα του, με τον Ράσελ Ουέστμπρουκ να πηγαίνει τελικά στην Team Giannis. Τις δυο ομάδες θα ενισχύσουν και οι δύο θρύλοι του ΝΒΑ, με τον Ουέιντ να βρίσκεται ξανά στο παρκέ με τον πολύ καλό του φίλο Τζέιμς και τον Νοβίτσκι να πηγαίνει στην ομάδα του Αντετοκούνμπο.

Κάπως έτσι και σε μια εξαιρετική βραδιά δημιουργήθηκαν οι δυο ομάδες και έχουμε τους φετινούς πρωταγωνιστές του ΝΒΑ. Ο κάθε αρχηγός έκανε αυτό που θεωρούσε σωστό, κατέστρωσε τα πλάνα του και πάει για την νίκη.

Ποια όμως θα είναι η ομάδα που θα ξεχωρίσει στο All Star Game του 2019;

How did @Giannis_An34 do drafting #TeamGiannis for #NBAAllStar 2019? pic.twitter.com/OroU8NVZYV

— 2019 NBA All-Star (@NBAAllStar) 8 Φεβρουαρίου 2019