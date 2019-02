Tέλος από τους Πέλικανς ο Μαρκίφ Μόρις (pic)

Δεν έμεινε πολύ στους Πέλικανς ο Μαρκίφ Μόρις.

Οι πελεκάνοι ανακοίνωσαν την αποδέσμευση του και πλέον ψάχνει την επόμενη ομάδα του.

Ο παίκτης χθες έγινε ανταλλαγή και ήρθε στους Πέλικανς, με τον Ουέσλι Τζόνσον να πηγαίνει στους Ουίζαρντς, όμως το πέρασμα από τη Νέα Ορλεάνη ήταν πολύ σύντομο.

The New Orleans Pelicans announced today that the team has waived forward Markieff Morris.

Morris, 6-10, 245, was acquired yesterday along with a 2023 second round draft pick from the Washington Wizards in exchange for Wesley Johnson. pic.twitter.com/AEpvAQAuxp

— New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) 8 Φεβρουαρίου 2019