Nτέιβις: Το σχέδιο των Πέλικανς ως το τέλος της σεζόν! (pic)

Οι Πέλικανς κράτησαν τον Άντονι Ντέιβις στη Νέα Ορλεάνη, παρόλο που ο Unibrow τους είχε ζητήσει ανταλλαγή.

Ο Λέικερς δεν κατάφεραν να τους πείσουν και να τον φέρουν στο Λος Άντζελες και έτσι ο All Star ψηλός θα αναγκαστεί να μείνει μέχρι το τέλός της σεζόν στους πελεκάνους.

Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοίνιαροφσκι οι Πέλικανς έχουν σχέδιο για τον Ντέιβις, τον οποίο θα χρησιμοποιούν maximum 37 λεπτά σε κάθε ματς, ενώ υπάρχει πιθανότητα να μην παίζει σε back to back παιχνίδια.

Πλέον όλοι περιμένουν να δουν που θα καταλήξει ο Άντονι το καλοκαίρι.

Here’s what to expect with Anthony Davis’ usage the rest of way with Pelicans: Fewer, if any, back-to-backs and a reduction in minutes from his 37 per game.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 8 Φεβρουαρίου 2019