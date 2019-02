Σίμονς και ΛεΜπρον αναρωτιούνται πως ο Βοϊναρόφσκι... έχασε το trade στο All Star Game! (pics)

Όρεξη για πλάκα είχαν οι Μπεν Σίμονς και ΛεΜπρον Τζέιμς που με αφορμή το trade στο All Star Game μεταξύ Γιάννη και Τζέιμς, όπου ο πρώτος πήρε τον άσο των Σίξερς και ο δεύτερος τον Ουέστμπρουκ, αναρωτήθηκαν πως και δεν το έβγαλε αυτό ο γνωστός δημοσιογράφος του ESPN, Άντριαν Βοϊναρόφσκι.

Ο «Βασιλιάς» κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μάλλον θα κοιμήθηκε μετά το τέλος της διορίας, βάζοντας παράλληλα και ένα emoticon που σκάει στα γέλια, θέλοντας να θίξει πόσο ενεργητικός ήταν όλο αυτό το διάστημα.

Where was @wojespn on that one huh?

— Ben Simmons (@BenSimmons25) 8 Φεβρουαρίου 2019