Ουέστμπρουκ: Ξεπέρασε τον Τζόρνταν σε συνεχόμενα triple double, στοχεύει να γράψει ιστορία! (vid)

Ιστορία γράφει ο Ράσελ Ουέστμπρουκ με τα triple double του. Κόντρα στους Γκρίζλις, μέτρησε 15 πόντους, 13 ριμπάουντ και 15 ασίστέκανε το 8ο συνεχόμενο triple double της φετινής σεζόν και ξεπέρασε τον Μάικλ Τζόρνταν που μετρούσε 7 από την σεζόν 1988/89. Τώρα θέλει ακόμα ένα για να ισοφαρίσει το ρεκόρ του Ουίλτ Τσάμπερλεϊν που κρατά εδώ και 51 χρόνια και συγκεκριμένα από το 1968.

Αυτό θα προσπαθήσει να το κάνει στο παιχνίδι του Σαββάτου, όπου οι Θάντερ θα αντιμετωπίσουν τους Ρόκετς.

15 PTS | 15 AST | 13 REB@russwest44 records his 8th consecutive triple-double to lift the @okcthunder over Memphis! #ThunderUp pic.twitter.com/XMMa3aIMfF

— NBA (@NBA) 8 Φεβρουαρίου 2019