Ρόντο: «Το είχα ονειρευτεί, αλλά όχι τόσο γλυκό» (vid)

Τεράστιο παιχνίδι έγινε στην Βοστόνη με τον Ρόντο να δίνει τελικά στην εκπνοή την νίκη στους Λέικερς. Ο παίκτης της ομάδας του Λος Άντζελες ξεκίνησε την καριέρα του και πέρασε 8 χρόνια στους Σέλτικς, με τα συναισθήματα του μετά το τέλος του αγώνα να είναι μοναδικά και η περιγραφή τους ακόμα καλύτερη.

«Το πιστεύετε ή όχι είχα όνειρο να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά δεν περίμενα να είναι τόσο γλυκό. Επέστεψα εκεί που έγιναν ξεκίνησαν όλα, 13 χρόνια μετά. Κοιτάξαμε κάθε κατοχή ξεχωριστά, συνεχίζουμε να πιστεύουμε ο ένας στον άλλον, κάναμε καλή δουλειά και προσπαθήσαμε να μείνουμε συγκεντρωμένοι.

Είμαστε πεινασμένοι, ανυπομονούμε γι΄ αυτά τα παιχνίδια. Ήταν σπουδαίος ο κόσμος, η ατμόσφαιρα και ήρθαμε να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό. Εδώ νιώθω σαν να είμαι σπίτι, εδώ που ξεκίνησαν όλα. Με πίστεψαν από την πρώτη στιγμή».

How sweet it is. #LakeShow pic.twitter.com/o3hS88zjYn

— Los Angeles Lakers (@Lakers) 8 Φεβρουαρίου 2019