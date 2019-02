Ρόντο: Το μεγάλο buzzer beater που έδωσε την νίκη στους Λέικερς! (vid)

Φενερμπαχτσέ - Παναθηναϊκός με αξεπέραστο Live Στοίχημα και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα! (21+)

Οι Λέικερς έφυγαν με μια τεράστια νίκη από την Βοστόνη και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον Ραζόν Ρόντο. Ο γκαρντ του Λος Άντζελες βρέθηκε με την μπάλα στα χέρια του και με ελάχιστο χρόνο να παραμένει για το τέλος του αγώνα, έκανε το σουτ, ευστόχησε και τα υπόλοιπα είναι ιστορία.

Ο Ρόντο ευστόχησε και έδωσε μια σπουδαία νίκη στους Λέικερς, που την έχουν εξαιρετικά ανάγκη με όσα έγιναν λίγο πριν το τέλος της περιόδου των ανταλλαγών. Όλο αυτό έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία γιατί έγινε από έναν παίκτη που ξεκίνησε την καριέρα του στους Σέλτικς και πέρασε εκεί 8 χρόνια.

Rondo sinks the game-winner to complete the Lakers comeback and defeat the Celtics, 129-128 #LakersWin pic.twitter.com/3WkFtF1Ajc

— Los Angeles Lakers (@Lakers) 8 Φεβρουαρίου 2019