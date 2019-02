ΛεΜπρον: Με τις επιλογές του στο All Star έφτιαξε τους Λέικερς του μέλλοντος! (vid)

Ο «Βασιλιάς» μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο κάθισαν και επέλεξαν, για πρώτη φορά στην ιστορία σε ζωντανή σύνδεση, τους παίκτες που θέλουν να απαρτίζουν τις ομάδας τους στο All Star game 2019.

Αυτό που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον είναι ότι από τις 6 πρώτες επιλογές του ΛεΜπρον, οι 5 θα... μπορούσαν στο άμεσο μέλλον να βρεθούν στο Λος Άντζελες στο πλευρό του. Ντουράντ, Ίρβινγκ, Λέοναρντ, Ντέιβις και Τόμπσον θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν μια πρώτη γεύση από την συνύπαρξη τους με τον «Βασιλιά» και θα κρίνουν αν θα ήθελαν να δουν το Λος Άντζελες με... διαφορετικό μάτι.

Five of the first 6 players LeBron drafted could be on the move this summer pic.twitter.com/gpywQo0rmA

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) 8 Φεβρουαρίου 2019