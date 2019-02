Στις φετινές επιλογές των παικτών για τις ομάδες τους στο All Star Game, ο Γιάννης και ο ΛεΜπρόν είχαν να επιλέξουν κι ανάμεσα σε δύο θρύλους που θα συμμετέχουν τιμητικά σε αυτό.

Ντιρκ Νοβίτσκι και Ντουέιν Ουέιντ, περίμεναν να δουν ποιος από τους δύο θα τους επιλέξει. Ο Γιάννης λοιπόν επέλεξε τον Νοβίτσκι και θα είναι συμπαίκτης με τον τεράστιο Γερμανό, ενώ ο ΛεΜπρόν πήρε τον Ουέιντ.

PB&J are back together on #TeamLeBron!

#NBAAllStarDraft pic.twitter.com/yiprkPLsPz

— NBA TV (@NBATV) 8 Φεβρουαρίου 2019