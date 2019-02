Η διαδικασία της επιλογής των παικτών του All Star Game για την Team Giannis και Team LeBron, ολοκληρώθηκε με μια... έκπληξη. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς πρότεινε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο να προχωρήσουν σε μια ανταλλαγή για πρώτη φορά στα χρονικά.

Ο «βασιλιάς», ζήτησε τον Σίμονς και ως αντάλλαγμα έδινε στον Γιάννη τον Ουέστμπρουκ. Ο «Greek Freak» το αποδέχτηκε και η ανταλλαγή ολοκληρώθηκε!

TRADE ALERT

Russell Westbrook will play for #TeamGiannis

Ben Simmons will play for #TeamLeBron pic.twitter.com/Ble0lmiD2b

— NBA TV (@NBATV) 8 Φεβρουαρίου 2019