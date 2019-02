Όπως αναμενόταν κι όπως είχε δεσμευτεί, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε στην ομάδα του ως πρώτη επιλογή τον Στεφ Κάρι. Ο «Greek Freak», είχε αποκαλύψει πως θα προχωρήσει σε αυτή τη κίνηση θέλοντας να ευχαριστήσει τον άσο των Ουόριορς που είχε κάνει το ίδιο πέρσι.

Έτσι για ακόμα ένα All - Star Game, θα τους δούμε να βρίσκονται στην ίδια ομάδα.

LeBron & Giannis take their picks! #NBAAllStarDraft pic.twitter.com/eAkdP8aDch

"So the Golden State Boys are off the board"

With his first pick of the #NBAAllStarDraft, Giannis selects Stephen Curry to join #TeamGiannis! pic.twitter.com/jgTjNF0NFn

— NBA TV (@NBATV) 8 Φεβρουαρίου 2019