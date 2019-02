Ο Μάθιους μένει ελεύθερος από τους Νικς και πάει... Πέισερς! (pic)

Όπως ανέφερε ο Σαμς Τσαράνια, ο 33χρονος γκαρντ/φόργουορντ θα μείνει ελεύθερος από τους Νικς και στη συνέχεια θα συνεχίσει την καριέρα του στους Ιντιάνα Πέισερς!

Υπενθυμίζουμε ότι συμπεριλήφθηκε στα ανταλλάγματα των Μάβερικς προκειμένου να γίνει το trade του Κρίσταπς Πορζίνγκις.

Wesley Matthews will be released by the New York Knicks today and plans to sign with the Indiana Pacers, league sources tell @TheAthleticNBA @WatchStadium. Major wing addition for the Pacers.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 7 Φεβρουαρίου 2019