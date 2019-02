Το απίθανο video με τους Λέικερς που... κατασπαράζουν τον ΛεΜπρόν! (vid)

Ο Άντονι Ντέιβις είχε ζητήσει ανταλλαγή από τους Πέλικανς, οι Λέικερς έδειχναν ως ο επικρατέστερος προορισμός για τον 25χρονο σέντερ ωστόσο ο AD δεν μετακόμισε ποτέ στο Λος Άντζελες.

Οι Καλιφορνέζοι ήταν διατεθειμένοι να παραχωρήσουν τους Λόνζο Μπολ, Κάιλ Κούζμα, Μπράντον Ίνγκραμ, Ραζόν Ρόντο, Λανς Στέφενσον, Μάικλ Μπίσλι, δυο draft picks α' γύρου και να φορτωθούν το συμβόλαιο του Σόλομον Χιλ όμως το deal δεν ολοκληρώθηκε.

Εν τέλει οι Λέικερς έστειλαν τους Μπίσλεϊ και Ζούμπατς στους Κλίπερς για τον Μουσκάλα με στόχο να φέρουν στο Λος Άντζελες τον Καρμέλο και το Yahoo παρουσίασε ένα απολαυστικό video εμπνευσμένο από το Lion King με τον Τζέιμς που προσπάθησε να ανταλλάξει όλη την ομάδα.

LeBron in the Lakers locker room after he tried to trade the whole team pic.twitter.com/un0THY4wRg

— Yahoo Sports NBA (@YahooSportsNBA) 7 Φεβρουαρίου 2019