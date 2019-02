Λέικερς: Έδωσαν Ζούμπατς-Μπίσλεϊ και στοχεύουν σε Καρμέλο! (pic)

Δεν σταματούν οι ανταλλαγές στο ΝΒΑ.

Οι Λέικερς πήραν Μουσκάλα από Κλίπερς και έστειλαν στην ομάδα του Ρίβερς τους Μπίσλεϊ και Ζούμπατς.

Με αυτή την κίνηση άδειασε χώρος στο ρόστερ και τώρα θα μπορούν να φέρουν τον Καρμέλο Άντονι.

The deal opens a roster spot and gives the Lakers a chance to sign a player in the buyout market. Muscala gives Lakers some shooting too. https://t.co/2g6wyghvig

The Lakers plan to evaluate the full buyout market once it takes shape, but Carmelo Anthony is expected to be among the considerations too, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 7 Φεβρουαρίου 2019