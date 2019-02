Στάουσκας & Μπάλντουιν: Η καριέρα τους μια βόλτα... (pic)

Η διορία των ανταλλαγών στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη ολοκληρώνεται απόψε (7/2, 22:00) και ο έγκριτος Adrian Wojnarowski αποκάλυψε πως οι Ρόκετς έστειλαν στην Ιντιάνα τους Νικ Στάουσκας, Ουέιντ Μπάλντουιν κι ένα draft pick β' γύρου.

Οι Πέισερς αναμένεται να τους αποδεσμεύσουν και το ζήτημα πλέον έχει να κάνει με την... περιπέτεια των δυο παικτών που συμμετείχαν σε τρία trades σε διάστημα τριών ημερών.

4/2: Το Πόρτλαντ στέλνει τους Στάουσκας και Μπάλντουιν στο Κλίβελαντ

6/2: Το Κλίβελαντ στένει τους Στάουσκας και Μπάλντουιν στο Χιούστον

7/2: Το Χιούστον στένει τους Στάουσκας και Μπάλντουιν στην Ιντιάνα

7/2: Η Ιντιάνα αποδεσμεύει τους Στάουσκας και Μπάλντουιν

Let me update this:

Feb. 4: Portland trades Nik Stauskas and Wade Baldwin to Cleveland.

Feb. 6: Cleveland trades Nik Stauskas and Wade Baldwin to Houston.

Feb. 7: Houston trades Nik Stauskas and Wade Baldwin to Indiana.

Feb. 7: Indiana will waive Nik Stauskas and Wade Baldwin. https://t.co/ri1v5NAqaH

— Nicola Lupo (@NicolaLupo99) 7 Φεβρουαρίου 2019