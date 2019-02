Ο Ισπανός σέντερ των Γκρίζλις εμπλέκεται σε πολλά σενάρια ανταλλαγής και φέρεται να οδεύει προς τη Σάρλοτ έπειτα από 11 χρόνια στο Μέμφις, δίχως να γίνουν γνωστά τα ανταλλάγματα.

Τα πάντα θα ξεκαθαρίσουν τις επόμενες ώρες, με τον Γκασόλ να ποστάρει video με την ανυπομονησία του Φρέντι Μέρκιουρι πριν βγει στην σκηνή!

Meanwhile at the house like... pic.twitter.com/S1tgyCa0yd

— Marc Gasol (@MarcGasol) 7 Φεβρουαρίου 2019