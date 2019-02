Oυίζαρντς: Έχασαν 4 από τους 5 σκόρερ τους! (vid)

Την περσινή σεζόν στην πεντάδα των σκόρερ των Ουίζαρντς βρισκόντουσαν οι Ουολ, Μπιλ, Ούμπρε, Μόρις και Πόρτερ.

Πλέον ο Ουόλ θα μείνει εκτός για όλη τη σεζόν, ενώ ο Ούμπρε πήγε Σανς, ο Μόρις στους Πέλικανς και ο Πόρτερ στους Μπουλς.

Έτσι ο Μπιλ έχει μείνει μόνος του να κρατά τις... Θερμοπύλες.

Washington returned their top five scorers from last season, but only Bradley Beal is still suiting up for the Wizards this season after Wednesday’s trades. pic.twitter.com/DDU2mMvPcS

