Ο Πόποβιτς «καρφώνει» Χάρντεν και Κάρι! (pic)

Πολλή συζήτηση έχει γίνει για το αν ο ηγέτης των Ρόκετς κάνει βήματα ή όχι όταν κάνει step back και η μπάλα... παίρνει και τον Στεφ Κάρι για τον ίδιο λόγο.

Μετά την αναμέτρηση των Ουόριορς με τους Σπερς, ο Γκρεγκ Πόποβιτς ρωτήθηκε για το αν ο Χάρντεν έχει τελειοποιήσει το step back και ο Κάρι προσπαθεί να τον μιμηθεί.

Και τι απάντησε; «Εννοείς όταν πηδούν προς τα πίσω και κάνουν βήματα και μετά σουτάρουν τρίποντο; Νομίζω πως έγινε νόμιμο!».

Pop was asked about the step-back 3-pointer James Harden has perfected and Steph Curry is trying to imitate. Pop, laughing: "You mean when they jump backward and travel and then shoot a 3? I guess it's been made legal."

— Jeff McDonald (@JMcDonald_SAEN) 7 Φεβρουαρίου 2019