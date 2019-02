Σανς: Έδωσαν τον Άντερσον και πήραν τον Τάιλερ Τζόνσον! (pic)

100% Επιστροφή* χρημάτων στον αγώνα Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός! (21+, *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

Ανταλλαγών συνέχεια στο ΝΒΑ και οι Σανς με τους Χιτ μπήκαν και εκείνοι στον... χορό. Ο Τάιλερ Τζόνσον αποχωρίζεται το Μαιάμι και πηγαίνει στο Φοίνιξ, μαζί και ο Έλινγκτον, ενώ ο έμπειρος Τάιλερ Τζόνσον κάνει το αντίθετο δρομολόγιο. Το ενδιαφέρον στο Φοίνιξ είναι μεγάλο καθώς τον Έλινγκτον σκοπεύουν να τον δώσουν σε διεκδικητή playoff με τους Θάντερ και Σίξερς να κοιτούν προς τα εκεί.

Miami is acquiring Phoenix's Ryan Anderson in the deal for Tyler Johnson, league sources tell ESPN.

Agent Mark Bartelstein is working with the Suns to waive guard Wayne Ellington and allow him to join a playoff contender, league sources tell ESPN. Ellington is arriving with Tyler Johnson from Miami in the trade for Ryan Anderson.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 6 Φεβρουαρίου 2019