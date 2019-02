Οι Ουίζαρντς έδωσαν τον Πόρτερ και πήραν Πόρτις και Πάρκερ από Μπουλς! (pics)

100% Επιστροφή* χρημάτων στον αγώνα Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός! (21+, *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

Δίχως στα σταματημό οι Ουίζαρντς συνεχίζουν τις κινήσεις τους πριν το τέλος της διορίας για τις ανταλλαγές. Η ομάδα της Ουάσινγκτον αφού έδωσε τον Μαρκίφ Μόρις και ένα pick β' γύρου από το 2023, για να αποκτήσει τον Ουέσλι Τζόνσον από τους Πέλικανς, έδωσε και τον Ότο Πόρτερ στους Μπουλς για να πάρει τον Πορτίς και τον Τζαμπάρι Πάρκερ και μαζί και ένα πικ δεύτερου γύρου για το 2023.

Chicago's deal to acquire Washington's Otto Porter for Bobby Portis and Jabari Parker includes a 2023 second-round pick to the Wizards, league source tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 7 Φεβρουαρίου 2019