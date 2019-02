Ντόντσιτς: Ο μοναδικός teenager στην ιστορία του ΝΒΑ με 3 triple double! (pic & vid)

100% Επιστροφή* χρημάτων στον αγώνα Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός! (21+, *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

Είναι μόλις στα μισά της πρώτης του σεζόν στον «μαγικό κόσμο» του μπάσκετ και ήδη έχει αφήσει το στίγμα του!

Ο Σλοβένος γκαρντ των Μάβερικς έγραψε ιστορία στο ματς με τους Χόρνετς, αφού έκανε το τρίτο του triple double (σε διάστημα 16 ημερών!) κι έγινε ο μοναδικός teenager στο ΝΒΑ που το καταφέρνει αυτό!

Ο 19χρονος παίκτης μέτρησε 19 πόντους, 11 ασίστ και 10 ριμπάουντ στη νίκη της ομάδας του Ντάλας (93-99).

.@luka7doncic making history in the Mavs big home victory over the Hornets tonight. He finished with 19p/11a/10r for his 3️⃣ triple-double making him the only teen in the history of the NBA w/ 3 triple-doubles & he's done it all in the last 16 days! pic.twitter.com/OF8bBRbRdE

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) 7 Φεβρουαρίου 2019