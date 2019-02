Mπαρνς: Έγινε ανταλλαγή στους Κινγκς την ώρα που αγωνιζόταν (pics & vids)

100% Επιστροφή* χρημάτων στον αγώνα Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός! (21+, *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

Το ΝΒΑ είναι σκληρό και αυτό το ξέρουν άπαντες. Για ακόμα μια φορά έδειξε αυτό το πρόσωπο και... θύμα ήταν ο Χάρισον Μπαρνς. Ο παίκτης των Μάβερικς έγινε ανταλλαγή στους Κινγκς και το έμαθε την ώρα που αγωνιζόταν με την ομάδα του. Οι Τζάστιν Τζάκσον και Ζακ Ράντολφ είναι τα δύο ανταλλάγματα που θα βρεθούν στην ομάδα του Ντάλας.

Μετά το τέλος του αγώνα του ο παίκτης αποχαιρέτησε τον Οργανισμό και ο Ντιρκ Νοβίτσκι είπε μόνο τα καλύτερα για εκείνον.

«Θέλω να ευχαριστήσω την οργανισμό, τους συμπαίκτες μου και όλους όσους έκαναν το Ντάλας να μοιάζει με σπίτι τα τελευταία 2.5 χρόνια! Ποτέ δεν θα ξεχάσω πως οι εκπληκτικοί οπαδοί μας υποστήριζαν σε κάθε παιχνίδι, σε νίκη ή σε ήττα. Είμαι ενθουσιασμένος για το νέο κεφάλαιο στους Κινγκς»

Harrison Barnes was on the court for the Mavericks when reports came down that he was traded. pic.twitter.com/YnqCbW3cuV — SportsCenter (@SportsCenter) 7 Φεβρουαρίου 2019

The Kings want to make a long-term play to keep Barnes, who has a player-option on his $25M deal for the 2019-20, sources tell ESPN. https://t.co/teCw98MfAY — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 7 Φεβρουαρίου 2019