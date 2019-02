Ρεκόρ ημιχρόνου τα «ελάφια» (pic)

Δεν έχουν σταματημό τα ρεκόρ των Μπακς που την φετινή χρονιά πηγαίνουν από το καλό στο καλύτερο. Ο... Ελαφιακός είναι κόντρα στους Ουίζαρντς καταιγιστικός και στο πρώτο ημίχρονο πέτυχε 85 πόντους. Ένας αριθμός που αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία της ομάδας. Στο 85-65, ο Αντετοκούνμπο είχε 19 πόντους ο Μίντλετον 13 και ο Μπλέντσο 12.

Μάλιστα στο διάστημα αυτό οι Μπακς κάρφωσαν 10 φορές που είναι το καλύτερο ρεκόρ τα τελευταία 20 χρόνια.

Milwaukee has set a new FRANCHISE-RECORD with 85 first half points!!#FearTheDeer pic.twitter.com/74Eiz4V5SS

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 7, 2019