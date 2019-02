Πήραν Στάνλεϊ Τζόνσον οι Μπακς, στους Πίστονς ο Μέικερ! (pic)

Την έκαναν την κίνηση τους πριν τη trade deadline οι Μπακς.

Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο πήρε τον Στάνλεϊ Τζόνσον από τους Πίστονς, ενώ ο Θον Μέικερ θα συνεχίσει την καριέρα του στο Ντιτρόιτ.

Την είδηση έβγαλε ο έγκυρος Άντριαν Βοϊνιαρόφσκι και πλέον τα ελάφια ετοιμάζονται να βάλουν στην εξίσωση και τον Τζόνσον.

Φέτος o small forward έχει 7.5 πόντους και 3.6 ριμπάουντ ανά ματς.

O Mέικερ δεν έπαιζε πολύ φέτος στο Μιλγουόκι, αφού μετρούσε 11.7 λεπτά ανά ματς και σκόραρε 4.7 πόντους.

Pistons are finalizing a trade to send Stanley Johnson to Milwaukee for Thon Maker, league source tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 6 Φεβρουαρίου 2019