Σίξερς: Προκαλεί «τρόμο» η βασική πεντάδα! (pics)

All in κάνουν οι Σίξερς για τη φετινή σεζόν, κάτι που φαίνεται από την ανταλλαγή που φέρνει τον Τομπάιας Χάρις στη Φιλαδέλφεια.

Η ομάδα του Μπράουν με αυτή την κίνηση δείχνει πως θέλει να χτυπήσει με μεγάλες πιθανότητες την είσοδο της στους τελικούς του ΝΒΑ.

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει παίκτης στη βασική πεντάδα των Σίξερς που να μην έχει τουλάχιστον 17 πόντους μέσο όρο.

Ο Σίμονς μετρά 17, 0 σουτέρ Ρέντικ 18.3, ο all around Mπάτλερ 19.5, το νέο απόκτημα Χάρις έχει 20.3 και ο ηγέτης Εμπίντ βρίσκεται στους 27.4.

'Οπως καταλαβαίνουμε επιθετικά το σύνολο της Φιλαδέλφεια θα προκαλεί τρόμο σε κάθε αντίπαλο και θα δώσει μεγάλες μάζες στα playofs με Μπακς, Ράπτορς και Σέλτικς για το θρόνο της Ανατολής.

Μάλιστα σύμφωνα με τον Mannix θα είναι το ακριβότερο ρόστερ στην ιστορία του ΝΒΑ στο μέλλον, αν κρατήσουν όλους τους βασικούς παίκτες τους.

Σίγουρα οι Σίξερς ψάχνουν τρόπο να επιστρέψουν στην αφρόκρεμα του ΝΒΑ

Even before adding Tobias Harris, the @sixers are the only team in the NBA with four players averaging at least 17.0 PPG this season. The reported Harris trade would give them a fifth. pic.twitter.com/QUKGnR1gmX

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 6, 2019