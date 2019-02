Παιχνίδι από παντού στη Novibet με κινητό και τάμπλετ.

Ο «Βασιλιάς» φαίνεται ότι ανοίγει την εμβέλεια του στο τρίποντο και πάει να φτάσει εκείνη του Στεφ Κάρι. Στο παιχνίδι κόντρα στους Πέισερς βρέθηκε πολύ μακρυά από την γραμμή του τριπόντου, αλλά δεν είχε κανένα πρόβλημα να πάρει το σουτ και τελικά να ευστοχήσει.

Bron pulling up from anywhere now pic.twitter.com/sIdNNLuJlo

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) 6 Φεβρουαρίου 2019