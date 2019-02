Λάουρι: «Η μάνα μου ήταν στο γήπεδο, έπρεπε να παίξω καλά» (vid)

Καινούρια φρουτάκια στο καζίνο! Το αγαπημένο «Eye of Hathor» έφτασε στη Vistabet.gr!

Οι Ράπτορς επικράτησαν των Σίξερς στη Φιλαδέλφεια με τον βραχύσωμο γκαρντ της ομάδας του Τορόντο να πρωταγωνιστεί.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης εξήγησε το λόγο, «ήταν η μάνα μου στο γήπεδο και έπρεπε να παίξω καλά».

Από εκεί και πέρα του ζητήθηκε να σχολιάσει το θόρυβο που έχει δημιουργηθεί με τις ανταλλαγές στο ΝΒΑ, «οι ομάδες θα κάνουν πάντα αυτό που σκέφτονται πως θα τις βελτιώσει. Δεν είναι στο χέρι μας και δεν έχουμε τρόπο να το αλλάξουμε αυτό. Απλά έτσι λειτουργούν έχοντας στο μυαλό τους το καλό της ομάδας».

Ο Λάουρι έχει αναφερθεί σε φημολογία να μετακομίσει στο Μέμφις και εξέφρασε τη σκέψη του... «δεν έχω ακούσει κάτι και δε μου έχουν πει κάτι. Θα ήθελα να με ενημέρωναν και να μου έλεγαν πως δεν ισχύει, αλλά είμαι απλά ένας παίκτης. Μακάρι να με πάρουν τηλέφωνο και να μου πουν πως δεν ισχύει. Αν δε με πάρουν, τους καταλαβαίνω. Βρίσκομαι εδώ 6 χρόνια κι αν θέλουν να με ανταλλάξουν είμαι σίγουρος πως θα με φωνάξουν και θα μου αναφέρουν όλα τα δεδομένα».

Mama dukes was in the building tonight.

| https://t.co/U1A3E2qYCk pic.twitter.com/jcGZtvMAve

— Toronto Raptors (@Raptors) 6 Φεβρουαρίου 2019