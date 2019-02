Η εκκεντρικότατη εμφάνιση του Λίλαρντ με το ρολόι (vid)

Παιχνίδι από παντού στη Novibet με κινητό και τάμπλετ.

Είναι ο μεγάλος ηγέτης των Μπλέιζερς και όχι στα λόγια, αλλά στις πράξεις, καθώς έχει πετύχει πολλά και σημαντικά καλάθια. Στα πιο κρίσιμα από αυτά, ο Ντάμιαν Λίλαρντ κοιτάει το χέρι του σαν να βλέπει το ρολόι του και από αυτή την χαρακτηριστική του κίνηση εμπνεύστηκε για την πλέον εκκεντρική εμφάνιση που έχει κάνει στα γήπεδα.

Συγκεκριμένα ο γκαρντ των Μπλέιζερς έφτασε στο γήπεδο για το παιχνίδι φορώντας στον λαιμό ένα τεράστιο ρολόι και όπως ήταν φυσικό τράβηξε επάνω του όλα τα βλέμματα!

Dame letting everyone know what time it is

(via @trailblazers)pic.twitter.com/QtE0CcrzWu

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) February 6, 2019