Ο Ουόλ γλίστρησε στο σπίτι του, έκοψε τον αχίλλειο του και μένει εκτός για έναν χρόνο! (pic)

Απίστευτη ατυχία για τον γκαρντ των Ουίζαρντς, ο οποίος θα υποβληθεί σε επέμβαση που θα τον κρατήσει εκτός δράσης για έναν χρόνο!

Το ατύχημα συνέβη όταν γλίστρησε στο σπίτι του κι έκοψε τον αχίλλειο του αριστερού ποδιού! Κι όλα αυτά ενώ είχε θέμα στη φτέρνα και είχε τεθεί off για έξι μήνες!

Φέτος πρόλαβε να αγωνιστεί σε 32 αγώνες, μετρώντας 20,7 πόντους, 8,7 ασίστ και 3,6 ασίστ ανά παιχνίδι.

Wizards star John Wall underwent surgery for a ruptured left Achilles tendon and will be out 12 months.

