ΛαΒαρ Μπολ: «Ο Ουόλτον είναι ο χειρότερος προπονητής που είχε ποτέ ο Λόνζο» (pic)

Μετά από αρκετό καιρό σιωπής, δεν άντεξε και έβαλε μπροστά τις... μηχανές.

Ο ΛαΒαρ Μπολ μιλώντας στο «AZ Sports» ανέφερε, «Οι Λέικερς έχουν δώσει στον γιο μου τη νοοτροπία του ηττοπαθή. Ο Λουκ Ουόλτον είναι ο χειρότερος προπονητής που είχε ποτέ ο Λόνζο. Χάνει συνέχεια τα τελευταία τρία χρόνια».

LaVar Ball, who wants his son(s) on the Suns, via @AZSports: "The Lakers gave my boy that losing attitude ... Luke Walton was the worst coach ever for Lonzo. He's been losing for three years!"#LakeShow #TimeToRise (via @DougAndWolf987)

— Bryan Kalbrosky (@BryanKalbrosky) 5 Φεβρουαρίου 2019