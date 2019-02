Μπιλ Κλίντον: «Μια φορά σε κάθε γενιά παίκτης σαν τον Αντετοκούνμπο»! (pics & vid)

Καινούρια φρουτάκια στο καζίνο! Το αγαπημένο «Eye of Hathor» έφτασε στη Vistabet.gr!

Ο Μπιλ Κλίντον απόλαυσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να δίνει σόου στην έδρα των Νετς και τους Μπακς να παίρνουν τη νίκη.

Ο πρώην πλανητάρχης διατηρεί φιλικές σχέσεις με την ιδιοκτησία των «ελαφιών» (κάποιοι ισχυρίζονται ότι είναι και... κρυφός φίλος των Μπακς) και στο τέλος φωτογραφήθηκε με όλους, ενώ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον «Greek Freak».

«Λατρεύω να τον βλέπω να παίζει. Είναι απίστευτος και κάνει μία φανταστική χρονιά φέτος. Παίκτης σαν αυτόν βγαίνει μία φορά σε κάθε γενιά, είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στο ΝΒΑ. Το βασικό, όμως, είναι ότι πλέον έχει βοήθεια από τους συμπαίκτες του. Οι Μπακς είναι μία διαφορετική ομάδα πια, πρόσθεσαν έμπειρους παίκτες και μπορούν να έχουν τρεις με ύψος πάνω από 2.10 μέτρα στο παρκέ και να συνεχίσουν να τρέχουν. Ανυπομονώ να δω πώς θα εξελιχθούν. Μπορούν να κάνουν κάτι ξεχωριστό!».

No sign of Mike Budenholzer yet for his postgame interview. I saw Bill Clinton heading toward the Bucks locker room after the game, so that could explain it.

— Matt Velazquez (@Matt_Velazquez) 5 Φεβρουαρίου 2019