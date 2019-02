Πέλικανς: Δεν θέλουν να δώσουν Ντέιβις σε Λέικερς, «πίεση» από Σέλτικς! (pics)

Παιχνίδι από παντού στη Novibet με κινητό και τάμπλετ.

«Χαμός» γίνεται τις τελευταίες μέρες με τον Άντονι Ντέιβις.

Οι Λέικερς κατέθεσαν δελεαστική πρόταση, ωστόσο οι Πέλικανς είναι απρόθυμοι στο να κάνουν συμφωνία με την ομάδα του Λος Άντζελες.

Αυτό προσπαθούν να εκμεταλλευτούν οι Σέλτικς, οι οποίοι παλεύουν να πείσουν την Νέα Ορλεάνη να περιμένουν μέχρι την offseason.

Οι Κέλτες θέλουν να φτιάξουν δίδυμο Ντέιβις-Ίρβινγκ το καλοκαίρι και δουλεύουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Danny Ainge has encouraged the Pelicans to wait until the offseason to negotiate with the Celtics. Boston remains determined to try and partner Anthony Davis with Kyrie Irving for long-term, but plans to pursue AD regardless of Irving's free agency plans, per sources. https://t.co/Ft8rfe9EBZ

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 5 Φεβρουαρίου 2019