Πορζίνγκις: «Δεν θα παίξω φέτος, ενθουσιασμένος για Ντόντσιτς» (vid)

Οι Μάβερικς παρουσίασαν τον Κρίσταπς Πορζίνγκις και εκείνος αποκάλυψε πως δεν θα αγωνιστεί μέχρι το τέλος της σεζόν, ενώ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τον Λούκα Ντόντσιτς.

Αυτό ήταν το πλάνο από την αρχή και πρέπει να το ακολουθήσω. Δεν θα παίξω ως το τέλος της σεζόν. Μακάρι να επιστρέψω γρήγορα στον ρυθμό που είχα και να νιώσω όπως πρέπει το παιχνίδι ξανά. Με αγκάλιασαν οι Μάβερικς. Μου το έκαναν εύκολο για να επικεντρωθώ στο μπάσκετ και να επιστρέψω όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Για τον Σλοβένο είπε: «Έχουμε εξαιρετική σχέση, από τότε που παίζαμε και οι δύο στην Ισπανία. Τώρα έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε μαζί, είμαι ενθουσιασμένος για αυτό. Μόνο που το σκέφτομαι ενθουσιάζομαι. Μπορούμε να φτιαξουμε κάτι ξεχωριστό. Μας βλέπω να κάνουμε όμορφα πράγματα στο παρκέ. Θα είμαστε fun to watch. Μου αρέσει πολύ αυτό.

