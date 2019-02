Η... εξωφρενική πρόταση των Λέικερς για τον Ντέιβις! (pic)

Με το PulseBet*, νιώθεις το παλμό του Live στοιχήματος όπως ποτέ ξανά– Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μπραντ Τέρνερ των L.A. Times, οι Λέικερς είναι διατεθειμένοι να παραχωρήσουν τους Λόνζο Μπολ, Κάιλ Κούζμα, Μπράντον Ίνγκραμ, Ραζόν Ρόντο, Λανς Στέφενσον, Μάικλ Μπίσλι, δυο draft picks α' γύρου και να φορτωθούν το συμβόλαιο του Σόλομον Χιλ!

Ο σέντερ των Πέλικανς έχει εκφράσει εδώ και καιρό την επιθυμία να αποχωρήσει από τη Νέα Ορλεάνη, οι Λέικερς δίνουν τα... πάντα για να τον αποκτήσουν και μένει να αποδειχθεί αν θα αγωνιστεί στο πλευρό του ΛεΜπρόν Τζέιμς!

Landed in Indy; update on Lakers-Pelicans talks. Magic Johnson, Dell Demps talked twice today, per source. Lakers willing to give Pelicans cap relief for Anthony Davis by taking Solomon Hill for Lonzo Ball, Kyle Kuzma, Ingram, Rondo, Lance Stephenson, Beasley, 2 1st round picks.

— Brad Turner (@BA_Turner) 4 Φεβρουαρίου 2019