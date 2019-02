Οι Χιτ αποσύρουν τη φανέλα του Μπος! (pic & vid)

Με το PulseBet*, νιώθεις το παλμό του Live στοιχήματος όπως ποτέ ξανά– Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

Ο 11 φορές All-Star Μπος ολοκλήρωσε την καριέρα του λόγω προβλημάτων υγείας, έχοντας 19.2 πόντους και 8.5 ριμπάουντ μ.ό. σε 893 αγώνες στη regular season με το Τορόντο και το Μαϊάμι, κατακτώντας δυο πρωταθλήματα (2012 & 2013) ως μέλος της τρομερής Big-Three της ομάδας της Φλόριντα.

Οι Χιτ θα αποσύρουν τη φανέλα με το νούμερο 1 σε ειδική τελετή στις 26 Μαρτίου.

No. 1 is headed to the rafters!

#ThankYouChr1s pic.twitter.com/QwMJumRKYn

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) 4 Φεβρουαρίου 2019