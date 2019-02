Ο Άντονι Ντέιβις δεν θέλει Σέλτικς, ανοικτός για Μπακς! (pics)

Όπως ανέφερε ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι, εκτός από τους Λέικερς και τους Νικς υπάρχουν μερικές ακόμα ομάδες μετρημένες στα δάχτυλα του χεριού που θα ενδιέφεραν τον Άντονι Ντέιβις να συνεχίσει την καριέρα του.

Μάλιστα εξηγεί ότι θα τον ενδιέφερε να υπογράψει πολυετές συμβόλαιο από τη στιγμή που θα γίνει το trade και μετά. Μόνο που μέσα σε αυτές τις ομάδες δεν συμπεριλαμβάνονται οι Μπόστον Σέλτικς!

Αντίθετα και σύμφωνα με τον Σαμς Τσαράνια, αυτές είναι επίσης οι Κλίπερς αλλά και οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο!

Anthony Davis’ representatives have informed the Pelicans that he would sign long-term with the Lakers, Knicks, Bucks and Clippers if he is traded, league sources tell @TheAthleticNBA .

Beyond the Lakers and Knicks, the Pelicans have been made aware of "a handful" of teams that Anthony Davis would be willing to sign long-term with upon a trade, league sources tell ESPN. Boston isn't included on that list.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 4 Φεβρουαρίου 2019