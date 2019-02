Ο Πορζίνγκις προπονήθηκε με Νοβίτσκι, Ντόντσιτς στους Μάβερικς! (vids)

Ο Λετονός φόργουορντ μετά το trade από τους Νικς στο Ντάλας, φόρεσε την προπονητική φανέλα με το νούμερο «6» και προπονήθηκε μαζί με τους Ντιρκ Νοβίτσκι, Λούκα Ντόντσιτς και τους υπόλοιπους παίκτες των Μαβερικς.

Ουσιαστικά ακολούθησε το πρόγραμμα των σουτ ενώ όπως θα δείτε και από τα βίντεο που έκαναν μέσα σε λίγα λεπτά τον γύρο του κόσμου, άρχισε ήδη να αναπτύσσει εγκάρδιες σχέσεις με τον Λούκα Ντόντσιτς!

Luka & Porzingis -nowhere to go but up pic.twitter.com/XAFxZUKEdc

@kporzee, @TreyBurke & @T_HardJR all in their practice gear! @CourtneyLee5 is on the other side of the court! #MFFL pic.twitter.com/fXdXZvGve0

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) 4 Φεβρουαρίου 2019