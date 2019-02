Παιχνίδι από παντού στη Novibet με κινητό και τάμπλετ.

Σύμφωνα με το «The Athletic», ο Λετονός φόργουορντ δεν χωράει στα πλάνα της λίγκας για τη λαμπερή διοργάνωση της Σάρλοτ, γιατί δεν έχει πάρει αρκετές προσπάθειες, ώστε να τον βάλει το ΝΒΑ στα υπόψιν για τον διαγωνισμό τριών πόντων.

Αρκετοί πίεσαν για να αλλάξει η κατάσταση, αλλά δεν κατάφεραν τίποτα. Ο 26χρονος παίκτης έστειλε και το μήνυμά του, λέγοντας:

«Δεν θα είμαι στον διαγωνισμό τριπόντων φέτος. Θέλω απλά να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου, τον Μπιούφορντ και τους οπαδούς που "πίεσαν" για να πάω στη Σάρλοτ. Πάντα κοιτάω την θετική πλευρά και τώρα θα έχω περισσότερο χρόνο με την οικογένειά μου και θα το χρησιμοποιήσω ως κίνητρο για το μέλλον. Προς το παρόν, έχουμε ένα σημαντικό ταξίδι μπροστά μας».

Δείτε και τις αντιδράσεις στο twitter

IF DAVIS B3RTANS ISN’T INVITED TO THE THREE-POINT CONTEST AT ALL-STAR WEEKEND I WILL BE LIVID! THE MAN IS SHOOTING A LEAGUE-HIGH 48.6% FROM DOWNTOWN THIS SEASON! THE NBA SHOULD HAVE BOOKED HIS FLIGHT TO CHARLOTTE WEEKS AGO! #GOSPURSGO pic.twitter.com/q1628wbYMG — Noah Magaro-George (@N_Magaro) 28 Ιανουαρίου 2019

PUT B3RTANS IN THE THREE POINT CONTEST YOU COWARDS @NBA #GoSpursGo pic.twitter.com/CpgkVXYi7Q — comuzzie (@matt_comuzzie) 30 Ιανουαρίου 2019

The NBA has no excuse to exclude Davis Bertans from the Three-Point Contest. If they need a story to sell, he has one. The 2011 second-rounder leads the league in 3P% despite having lost part of a finger on his shooting hand as a kid. What more do they want from him? #GoSpursGo pic.twitter.com/S6CIjtZwBT — Noah Magaro-George (@N_Magaro) 29 Ιανουαρίου 2019

But what about Davis Bertans? — jordan poole fan (@jmoneylai4) 4 Φεβρουαρίου 2019

Davis Bertans: best 3pt shooter by percentage , doesn’t make 3pt contest

Demar: averages better than Klay Thompson, doesn’t make Allstar team

Lamarcus: earns a well deserved Allstar team spot,general consensus is that he shouldn’t have made it Keep hating bitches — Dylan (@Dylangonzalez21) 3 Φεβρουαρίου 2019

@seanelliott_32 Clearly the correct answer to what you’d advertise during the Super Bowl is Davis Bertans & how he should be invited to the #NBAAllStar⁠ ⁠ 3 pt contest. #spurs #LetBertansShoot #nba⁠ ⁠ — Steve Arionus (@historianed_) 3 Φεβρουαρίου 2019

Hey Rachel, did you know that Davis Bertans is the league’s most accurate 3 pt shooter & a new father yet not in the #NBAAllStar 3 pt contest ? He deserves a shout out on your program. #LetBertansShoot #NBA — Steve Arionus (@historianed_) 3 Φεβρουαρίου 2019

The @NBA is sleeping on the @spurs for the 3 point contest. What about Davis Bertans or Bryn Forbes — Ivan (@_IVAN35) 3 Φεβρουαρίου 2019

But not Davis bertans hahaha OKAYYYY #letdavisshoot https://t.co/9mfih55poZ — Tristen Geren (@GerenTristen) 2 Φεβρουαρίου 2019

What about Davis Bertans All Star game snub???? — KDJR (@LiTTLe_Koy14) 2 Φεβρουαρίου 2019

Dear @NBA & Adam Silver, the only reason Derrick White & Davis Bertans aren’t invited to All Star Weekend is because they play for a small market team like how Tim Duncan & Manu Ginobili weren’t special additions in 2016 & 2018. If you want the league to not suck, please fix this — Mark Oliveras (@MarkOliveras215) 2 Φεβρουαρίου 2019