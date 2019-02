Παιχνίδι από παντού στη Novibet με κινητό και τάμπλετ.

Ο Ράσελ Ουέστμπρουκ σημείωσε άλλο ένα triple-double φέτος έχοντας 22 πόντους, 16 ασίστ και 12 ριμπάουντ στο ματς με τους Σέλτικς.

Μπορεί να μην νίκησε η ομάδα του, αλλά εκείνος το πάλεψε όσο μπορούσε.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του:

the top plays from @russwest44's (22 PTS, 16 AST, 12 REB) 6th triple-double in a row for the @okcthunder. #ThunderUp

— NBA (@NBA) February 3, 2019