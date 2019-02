Ο Μάρκους Μόρις έκανε... κουτό τον Πολ Τζορτζ! (vid)

Ο γκαρντ των Μπόστον Σέλτικς έκανε επίδειξη υψηλής τεχνικής απέναντι στον σούπερ σταρ της Θάντερ και του ΝΒΑ, ο οποίος... έψαχνε να τον βρει. Ουσιαστικά ο Μόρις χρησιμοποίησε την εξαιρετική του τεχνική στα πόδια και με εξαιρετικό footwork έστειλε τον Τζορτζ «αδιάβαστο»!

Δείτε την χαρακτηριστική φάση από την αναμέτρηση στη Βοστόνη.

Mook gets fancy with his footwork and nails the jumper! pic.twitter.com/s86vAgi3w3

— Boston Celtics (@celtics) 3 Φεβρουαρίου 2019