Αποδοκιμάστηκε ο Νοά στο «Garden»! (vid)

Ο Γάλλος σέντερ δεν αντιμετωπίστηκε με τον καλύτερο τρόπο στην επιστροφή του στη Νέα Υόρκη, με τον ίδιο να μην είχε προσφέρει το... παραμικρό στους Νικς έχοντας απουσιάσει και από αρκετά ματς.

Το bwin Tennis Leaderboard με εντυπωσιακά έπαθλα* ξεκίνησε! *Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. | 21+

Οι Νεοϋορκέζοι του επιφύλαξαν έντονες αποδοκιμασίες κατά την είσοδό του στο παρκέ, ο οποίος φοράει -πλέον- τη φανέλα των Μέμφις Γκρίζλις.

Joakim gets showered with boos in his return to The Garden

Reminder: Knicks owe him $37M pic.twitter.com/Rq2s15AJeH

— Bleacher Report (@BleacherReport) 3 Φεβρουαρίου 2019