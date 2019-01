Οι διαιτητές έπρεπε να δώσουν το φάουλ στον Ουέστμπρουκ στο φινάλε, αλλά όχι και βολές (pic & vid)

Έτσι, ο ηγέτης των Θάντερ είχε το δικαίωμα να εκτελέσει τρεις βολές και να στείλει το ματς στην παράταση, κάτι που έγινε, αφού ευστόχησε σε όλες.

Η φάση αυτή «σήκωσε» συζήτηση, αφού ο Λόνζο φαίνεται να κάνει φάουλ στον Ουέστμπρουκ, πριν καν αυτός σηκωθεί για να εκτελέσει το τρίποντο.

Κάτι που παραδέχθηκε και ο ΝΒΑ Crew Chief, Τομ Ουάσινγκτον, αφού σε συνέντευξή του είπε: «Ο διαιτητής έδωσε το φάουλ, γιατί νόμιζε ότι ο Ράσελ είχε σηκωθεί για να σουτάρει και ήταν πίσω από την γραμμή τριών πόντων και υπήρχε παράνομη επαφή από τον Μπολ. Δεν μπορείς να πας στο replay για να δεις αν ήταν φάουλ πριν ή πάνω στο σουτ. Πας για να δεις αν είναι τρίποντο ή όχι. Κι όταν ήμασταν σε θέση να δούμε το replay της φάσης, καταλάβαμε ότι η παράνομη επαφή είχε γίνει πριν σηκωθεί ο Ράσελ, άρα έπρεπε να είναι κανονικό φάουλ».

The referees admitted it should have been called a non shooting foul on Lonzo Ball when Russell Westbrook got three free throws to close out regulation with a tie. pic.twitter.com/8X5xkUNxF4

— Dave McMenamin (@mcten) 18 Ιανουαρίου 2019