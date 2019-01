Μεγάλο ματς έκανε ο Ρούντι Γκομπέρ κόντρα στους Κλίπερς, οδηγώντας τους Τζαζ στη νίκη.

Ο Γάλλος μέτρησε 23 πόντους, 22 ριμπάουντ και 3 μπλοκ σε μια επιβλητική εμφάνιση.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του

@rudygobert27 (23 PTS, 22 REB, 4 BLK) patrols the paint in the @utahjazz W at Staples Center! #TeamIsEverything pic.twitter.com/4A2Nj29ARF

— NBA (@NBA) 17 Ιανουαρίου 2019