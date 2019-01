Η ιστορική εμφάνιση του Κάρι κόντρα στους Πέλικανς! (vid)

Ο Κάρι είναι απλά... Κάρι και συνεχίζει να είναι εντυπωσιακός. Ο παίκτης του Όκλαντ στην νίκη της ομάδας του επί των Πέλικανς είχε 41 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ κατάφερε και έγραψε ιστορία με τα 9 τρίποντα που πέτυχε, αφού μέτρησε πάνω από 8 για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι.

Δείτε ακόμα μια τρομερή εμφάνιση του:

@StephenCurry30 (41 PTS, 9 3PM) becomes the first player in @NBAHistory to make 8 or more 3-pointers in three consecutive games! #DubNation pic.twitter.com/siBDtYUPbZ

— NBA (@NBA) 17 Ιανουαρίου 2019