Γιάννης: «Εξαιρετική δουλειά οι συμπαίκτες μου, είμαστε μία από τις καλύτερες ομάδες»

Στην εξαιρετική παρουσία των συμπαικτών του στάθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά το ματς με τους Γκρίζλις, ενώ αστειεύτηκε για τα καρφώματα που δεν κάνει στα τελευταία ματς.

Επιπλέον έδειξε ξανά την εμπιστοσύνη του στην ομάδα.

«Ήμουν λίγο λυπημένος, πήγα στο Twitter και ο Έρικ Νεμ είπε " ο Γιάννης δεν έχει καρφώσει για 3 μέρες. Τον μαρκάρουν πολύ καλά". Είναι ο άνθρωπος μου. Είναι φοβερό αυτό που έκαναν οι συμπαίκτες μου. Αγωνίζονται εξαιρετικά και ξέρω πως με καλύπτουν όποτε χρειαστεί, όπως το κάνω κι εγώ. Σήμερα όταν χρεώθηκα με φάουλ έκαναν εξαιρετική δουλειά. Τους εμπιστεύομαι απόλυτα και θα συνεχίσω να το κάνω μέχρι το τέλος. Είμαστε οι Μπακς, μια από τις καλύτερες ομάδες φέτος στο ΝΒΑ. Δεν γίνεται να τα κατάφερνα μόνος μου χωρίς τη βοήθεια τους. Αυτό που μετρά είναι να κερδίζει η ομάδα», ανέφερε.

"I was a little bit sad, going through my Twitter feed...and @eric_nehm said, 'Oh yeah...Giannis hadn't dunked in three days. They are defending him really well.' I thought Eric was my guy." pic.twitter.com/ORpQjNYsMQ

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 17 Ιανουαρίου 2019