Ρόκετς: Σούταραν 70 τρίποντα και έκαναν ρεκόρ, είχαν μόλις 35 δίποντα! (pics & vid)

Απίστευτα πράγματα έκαναν οι Ρόκετς κόντρα στους Νετς.

Η ομάδα του Χιούστον επιχείρησε 70 τρίποντα απέναντι στο Μπρούκλιν, κάτι που αποτελεί ρεκόρ για το ΝΒΑ.

Το στατιστικά που κάνει ακόμα πιο τρελό όλο αυτό, είναι πως σούταρε μόλις 35 δίποντα στο ματς.

Η παρέα του Χάρντεν σούταρε με 23/70 τρίποντα και 12/35 δίποντα, με τον Μούσια να παίρνει 19 τρίποντα και τον Γκριν 15!

Επιπλέον τα 106 τρίποντα που επιχείρησαν οι δυο ομάδες, αποτελούν και αυτά ρεκόρ

Well that was a fun night of hoops... pic.twitter.com/rBMEyGhW3G

The Rockets shot 70 threes in their loss vs. the Nets.

The previous record for threes attempted in a game was 61 pic.twitter.com/0ewshzWOAb

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) 17 Ιανουαρίου 2019